Covid-19 / Distribution de riz : 38.754 tonnes acheminées dans les régions et départements de l’intérieur

À ce jour, un total de 38.754 tonnes de riz dont 3.094 chargées à bord du bateau de la COSAMA, a été acheminé dans les régions et départements dont Dakar. Une annonce du Secrétaire Général et porte-parole du Ministère du Développement Communautaire de l’Equité Sociale et Territoriale, Rachel Coly BOUCAL, qui faisait ce lundi le point sur les opérations concernant l’aide alimentaire dans le cadre du plan de riposte Force Covid -19.

Plus de 700 tonnes l’ont été dans la région de Dakar principalement dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Pour le convoyage, 888 camions ont été mobilisés dont 35 camions de l’Armée, 171 du collectif des transporteurs et 8 camions du CSA a annoncé la même source. Pour ces opérations de convoyage, l’escorte est assurée par la gendarmerie et la programmation des chargements, par l’armée.