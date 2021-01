Covid-19 : Diouf Sarr, les vaccins en compétition au Sénégal et leur fiabilité...

Pour offrir à l’État du Sénégal des moyens pour la prévention de sa population contre la maladie du Coronavirus, beaucoup de firmes sont aujourd’hui sur la piste. Beaucoup de candidats vaccins comme ceux proposés par Pfizer, Moderna, la Russie, la Chine entre autres, ont engagé la course. Mais chaque vaccin suit un processus, a confié, ce jeudi 7 janvier 2021, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, au cours d’une conférence de presse initiée par le gouvernement.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, un des membres du gouvernement prenant part à cette rencontre, a assuré que dans ledit processus, il est présenté, ‘’dans la cartographie de manière très précise, le taux d’efficacité de chaque candidat vaccin. Il y a des candidats qui ont une capacité prévue de 94% voire 95%. Et c’est cela la démarche scientifique. Cela s’évalue. Et dans l’évaluation, on n’a pas les mêmes prévisions d'efficacité. Mais nous, Sénégal, nous allons prendre le vaccin qui, en tout cas du point de vue de ses spécifications, sera le plus efficace pour protéger nos populations’’, a rassuré le ministre.