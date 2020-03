Covid-19/ Dethié Fall approuve les nouvelles mesures du PR et appelle la population à s'y conformer.

La lutte contre le Covid-19 est l'affaire de tous. Le Sénégal a écouté ce lundi, le chef de l'État qui a pris un certain nombre de mesures pour intensifier la lutte contre ce virus qui sème la panique depuis quelques temps dans le pays.



Sur toute l’étendue du territoire, le président de la République a décrété un état d'urgence et un couvre-feu pour inviter les sénégalais à plus de respect des règles et précautions qui sont données par les autorités sanitaires pour contenir le virus, voire l'éradiquer définitivement.



Après ses fortes décisions en tant que chef suprême des armées, le président de la République s'est vu applaudir par toute la classe politique sur les mesures prises et qui vont dans le sens de protéger ses concitoyens. C'est le cas notamment de Déthié Fall, N°2 du parti Rewmi qui s'est, par ailleurs félicité du contenu du discours quant à la conscientisation des populations sur les réels dangers qu'elles courent face à ce virus." Nous ne pouvons qu'approuver les mesures que le président a déja prises et dire à toute la population sénégalaise de se conformer à cela car, nous sommes en face d'un ennemi invisible qui peut être partout..."



Le parlementaire s'est par la suite exprimé sur la question qui concerne les précautions pouvant faire regresser le nombre de cas de contamination en invitant les citoyens à soutenir le corps médical en limitant les possibilités de faire propager le virus.

Pour l'appui alimentaire d'urgence que le président Macky Sall a annoncé, Déthié Fall estimera que "c'est une enveloppe fondamental, car, nous n'avons pas beaucoup de salariés. C'est une bonne mesure pour contribuer à aider ces familles qui auront une opportunité à satisfaire des besoins alimentaires fondamentaux".



Le N°2 de Rewmi rappelera la disponibilité de son leader Idrissa Seck qui, en homme achevé, prendra part à l'invitation du président Macky Sall dans un contexe particulier où, le pays tout entier a besoin de se débarasser de cet ennemi commun.