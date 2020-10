Covid-19 / Des sanctions pour les compagnies aériennes ayant transporté des malades.

L’État sénégalais a décidé d’infliger dorénavant une amende à toute compagnie aérienne ayant embarqué à son bord un passager à destination du Sénégal avec un faux test de covid-19. Cette mesure a pris effet le samedi 10 octobre 2020, et aura pour but de limiter les cas importés.



« La note circulaire sera publiée. À partir de cette date, tous les passagers en partance pour le Sénégal devront avoir un test valable. À défaut, si la compagnie les débarque à l’aérogare de l’AIBD, elle va payer à la place du passager le coût du test. Désormais, le passager sera à la charge de la compagnie qui veillera à ne plus embarquer un client avec un faux test de covid-19 », a confié une source aéroportuaire à L’Obs.



Selon elle, la Police aéroportuaire n’intervient que lorsqu’il y a trouble à l’ordre public à l’aérogare. La vérification des tests covid-19 est du ressort du service de contrôle sanitaire des frontières aériennes de l’AIBD.