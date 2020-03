Covid-19 : Des mesures préventives pour les usagers de la route.

De concert avec le CETUD, El Hadj Oumar Youm est largement revenu sur les mesures préventives et les règles d’hygiène. Selon le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, il faut utiliser en permanence les produits hydro-alcooliques pour le lavage des mains à l’accès et à la descente des véhicules. Aussi au lavage et à la désinfection des véhicules, notamment les parties sensibles comme les sièges, les bras, les barres de maintien, colonnes, main-courante et autres appuis de façon plus régulière.



Des mesures qui entrent en droite ligne dans la logique des directives du Président de la République. Le ministre a aussi rappelé au personnel de Dakar Dem Dikk de respecter les règles d’urgence qu’il faut tenir. « Éviter des rassemblements humains et autres consignes. Et s’il le faut, démobiliser une partie du personnel pour veiller au respect des mesures tenues. Notre priorité absolue, c’est de protéger le personnel, nos clients et les usagers. Ensemble nous allons briser les chaînes de transmission de la maladie qui passent d’abord par le contact qui est à éviter. Et que l’on s’auto-protège », a soutenu le Ministre.



Des mesures bien comprises par la direction de Dakar Dem Dikk. Selon Me Moussa Diop, le ministre des transports a mis sur pied une circulaire concernant les mesures d’endiguement de la propagation du coronavirus qui comporte des normes que la société va prendre. « D’abord éviter les surcharges mais pour cela Dakar Dem Dikk a une solution alternative qui est de mettre des minibus de 20 places à la disposition de la population.



Sur le plan sanitaire également, des efforts seront faits, « nous avons mis à la disposition des chauffeurs et receveurs des produits hydro alcooliques pour le mettre à la disposition des usagers. À cela s’ajoutent également des tests sans exclusive à une mesure de température corporelle, avec des thermo-flash manipulés par un personnel dédié. Le directeur de Dakar Dem Dikk invite les usagers à respecter les règles et directive...