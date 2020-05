Covid-19-Crédit hôtelier / Alioune Sarr aux acteurs du tourisme : « Vous avez là un produit exceptionnel... C'est un cadeau du chef de l'État »

Ce Mardi 19 Mai 2020, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune Sarr a présidé une cérémonie en visioconférence de remise de financements du Crédit Hôtelier et Touristique (CHT), dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) aux acteurs de la chaîne de valeurs touristiques.



Au total, 169 entreprises, 225 guides touristiques et 84 artisans, exerçant dans des sites touristiques, ont reçu leur financement. Les bénéficiaires sont répartis par secteurs d’activités comme suit :

- 98 établissements d’hébergement touristique (hôtels, campements, résidences, auberges, meublés, etc.) bénéficieront d’un montant de 2 641 494 150, représentant 70,3% des financements,

- 50 agences de voyages et de transport touristique pour un montant de 655 457 000 FCFA, soit 17,5% des ressources allouées,

- 25 restaurants pour 245 813 204 FCFA, soit 6,6% des financements,

- 225 guides touristiques pour 112 500 000 FCFA, représentant 3,2% des financements,

- 84 artisans pour un montant de 42 000 000 FCFA, soit 1,1% des financements,

- 1 réserve naturelle touristique pour un montant de 47 317 084 FCFA, soit 1,3% des ressources allouées.

Occasion a été saisie par le patron du tourisme de revenir sur la specifité de ce crédit.



En effet, dira t-il, "Vous avez là un produit exceptionnel. Un crédit à un taux de 3,5% différé de paiement de deux ans, avec une maturité de 8 ans. Je ne connais pas de crédit bancaire aussi souple. C'est un cadeau que le chef de l'État a donné au secteur du tourisme" Il invite, cependant les bénéficiaires au sens de responsabilité, car faudra t-il le rappeler, " C'est un crédit revolving, c'est-à-dire, que c'est le remboursement des uns qui permettra à d'autres Sénégalais d'en bénéficier " Il s'agit, dira le ministre, " de quel message on va laisser aux prochaines générations"...