Covid-19 / Contrôle du marché : « 800 infractions notées, 10 tonnes de produits alimentaires et 1.758 flacons de gel hydro alcoolique ont été saisis. » (Assome A. Diatta, Ministre)

La lutte contre le Covid-19 se fait aussi dans les marchés. Les agents du ministère du Commerce et des Pme ont effectué des décentes au niveau de ces lieux pour faire des contrôles. Selon la ministre du Commerce et des PME, Mme Assome Aminata Diatta, « ces deux dernières semaines, on a effectué 2.403 visites. Nous avons relevé 800 infractions. Le ministère a aussi retiré des produits des circuits de distribution. En effet, plus de 10 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été retirés du marché. Du gel hydro-alcoolique dans des flacons au nombre de 1.758 ont été saisis. Les personnes qui se livraient à la fabrication de ces produits à Pikine et à Bignona ont été arrêtées. » Le département du Commerce et des PME a sorti un arrêté pour la réglementation des produits hydro alcooliques très prisés en cette période de crise sanitaire. Selon toujours, M. Assome A. Diatta, « les prix des denrées de première nécessité ont été aussi contrôlés sur toute l’étendue du territoire, et les personnes qui n’ont pas respecté la loi, ont été sanctionnées… », a-t-elle ajouté lors d’un point de presse qui s’est tenu ce 9 avril dans les locaux de son ministère à Diamniadio...