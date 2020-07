Covid 19 : Confirmation de la possibilité de la transmission du virus par l’air expiré en parlant.

Le port de masques qui semble pour le moment être la mesure barrière la plus sûre pour échapper au coronavirus, sera encore plus d’actualité avec la recherche faite par une équipe de l'université du Nebraska.En effet, cette dernière selon une publication du site 7/ 7.be « a pour la première fois réussi à faire se répliquer des particules de SARS-CoV-2 prélevées dans l'air de chambres de malades du Covid-19, dopant l'hypothèse selon laquelle le virus est transmissible non pas seulement par les postillons et les grosses gouttelettes émises par la toux et les éternuements, mais aussi par les microscopiques gouttelettes que nous rejetons lorsque nous respirons et parlons, et qui sont si légères qu'elles restent en suspension longtemps, en l'absence de ventilation ».