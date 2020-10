Covid-19 / Conditions de reprise des activités : Matar Bâ réunit le mouvement sportif pour entériner une date.

Le Ministre des Sports, Matar Bâ en collaboration avec le Comité National Olympique Sportif Sénégalais ( CNOSS), a organisé une journée de réflexion sur le thème : « Les conditions et modalités de reprise des activités physiques et sportives en période de pandémie de la Covid-19 : " Analyse et propositions. »



L’objectif premier de ladite rencontre organisée à l'arène nationale de Pikine, etait de dégager un consensus sur les conditions et modalités de reprise des activités physiques et sportives et de proposer des stratégies et outils de veille et de riposte adaptés. Félicitant d'emblée les dirigeants sportifs pour leur sens des responsabilités et leur patriotisme durant cette période, le ministre des sports espère que de ces recommandations naîtra une décision consensuelle.



Les conclusions de ces travaux d'atelier sur les modalités de reprise des activités sportives seront transcrites dans un rapport final qui devrait être validé après concertation.