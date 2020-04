Covid-19 / Complaisance dans l’octroi de marchés à « Avanti et Afri and Co » : Mansour Faye dégage en touche et menace.

Les sociétés « Avanti et Afri and Co » ont remporté à elles seules 18 milliards de francs CFA du marché relatif à l’acquisition de kits alimentaires, principalement du riz. Le plus surprenant reste que les deux sociétés semblent appartenir à une seule personne en l’occurrence l’homme d’affaires Rayan Hachem.



Une information que n’a ni infirmé ni confirmé le ministre Mansour Faye qui indique dans l’octroi des marchés, ne connaitre que la société et non les fournisseurs. « On a attribué ces quotas à des personnes morales et non physiques. Et elles ont répondu positivement aux conditionnalités posées et ce sont les seules conditions qui nous intéressaient ».



Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a en outre révélé que les 8.000 tonnes de riz convoyées au Sénégal proviennent de ses sociétés. Et que donc le produit en intégralité était bien présent sur la plateforme.



Le ministre a nié avoir un quelconque lien d’amitié avec l’homme d’affaires, menaçant d’ailleurs de porter plainte devant les tribunaux si pareille accusation refaisait surface...