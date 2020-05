Covid-19 / Circulation interurbaine : qu’est ce qui est permis dans le nouvel arrêté de l’autorité?

Avec le constat de la montée des cas communautaires de Covid-19, le Chef de l’État Macky Sall avait interdit entre autre mesure la circulation interurbaine des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire. En assouplissant les mesures du couvre-feu ce 11 Mai, la circulation entre région reste toujours interdite. Mais désormais l’arrêté modifiant celui du 24 mars 2020 permet dans un département, une circulation libre comme elle l'est dans la région de Dakar entre 5h et 21h. Un habitant de la ville Kaolack peut désormais rallier Gandiaye, qui se trouve dans son département. Seulement une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur reste nécessaire pour ce faire, sauf pour des raisons de maladie ou pour des transferts de corps. Enfin les autorisations délivrées par le Ministère de l’intérieur, les gouverneurs et Préfets, restent valables jusqu’à leur expiration annonce l’arrêté.