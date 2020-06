Covid-19 : Chérif Lô, Mboro et Darou Khoudoss enregistrent leurs premiers cas .

5 cas contacts à Cherif Lô et 2 cas communautaires dont (1) à Mboro et (1) au quartier Andal dans la commune de Darou Khoudoss. L'annonce a été faite par le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Ibrahima Ndao. Il l'a fait savoir à Mboro (Tivaouane) en marge de la cérémonie de remise de kits d'hygiène du responsable Apériste, Abdoulaye Ngalgou Ndiaye pour une bonne reprise des cours.

"L'arrondissement était indemne, mais ont vient de m'annoncer qu'il y a des cas positifs dans ma localité. Je rassure les populations de Mboro car au moment où je vous parle, le malade à la covid-19 de Mboro a été acheminé ailleurs", a expliqué le sous-préfet.

Non sans oublier, par contre, d'inviter les populations à faire preuve de plus de vigilance et de respecter les mesures barrières.