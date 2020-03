Covid-19 / Cheikh Modou Kara au palais : « J’ai dit au président que la maladie n’avancera pas au Sénégal. Il va faire face et réussir à l’éradiquer »

Toute la classe politique et particulièrement l’opposition s’est déplacée ce matin au palais de la République pour montrer leur soutien au président Macky Sall face à ce qui est désormais considéré comme un ennemi commun. « Nous savons que le président de la République, calme et lucide, aime bien sa nation et se montre prêt à engager le combat », rassure l’initiateur de Bamba Fepp qui faisait partie aujourd’hui des visiteurs du palais de la République.



Serigne Modou Kara profitera de cette tribune pour s’adresser aux populations qui, se sont abstenues de certains comportements face à la propagation du Covid-19, pour leur rappeler que « la peur ne doit pas être encouragée et que personne ne peut échapper à la mort ». Pour ainsi leur expliquer qu’il faut s’en remettre au Tout Puissant, garant de toute vie humaine.



Il rassurera qu’il reste engagé dans la lutte contre cette pandémie et va soutenir le chef de l’État comme l’ont fait tous ceux qui sont passés au palais ce mardi. Pour finir, il appelle tous les citoyens au respect des règles que l’État a mis en place notamment avec le durcissement passant à l’état d’urgence annoncé par le président Macky Sall ainsi que le couvre-feu.