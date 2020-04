Covid-19 : Ce qu’il faut savoir de l’évolution du nombre d’appels pour alerte au SAMU National.

Pour ce qui est de la gestion des alertes du covid-19, le rapport n°15 de la riposte à l’épidémie du nouveau coronavirus indique que « 904 alertes ont été enregistrées au SAMU National dans la période du 24 février au 26 Avril 2020. » Une courbe représentant le nombre d’appels pour alerte dans la semaine a été élaborée. Dans la semaine du 20 au 26 avril, 190 appels ont été reçus.







Le rapport rendu public par le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, par ailleurs, précisé que sur les 7 semaines de fonctionnement de la cellule d’alerte, en moyenne 85% des 22 476 appels reçus ont été émis pour obtenir des informations sur le covid-19.







« Par ailleurs nous pouvons voir que la courbe du nombre total d’appels remonte après une baisse de 3 semaines consécutives», lit-on dans le document. Entre le 9 mars et le 26 avril 2020, le nombre d'appels pour infos et alerte a baissé de plus de 1500.