Covid-19 / Cas positif à Nioro : 26 contacts enregistrés dont une vingtaine de familles.

Face à la presse régionale, le gouverneur Alioune Badara Mbengue est revenu sur le premier cas positif de la région de Kaolack, enregistré au village de Thiékène, plus particulièrement dans la commune de Darou Salam.



" Le village Thiékène vient d'enregistrer le premier cas positif de Covid-19 en la personne de M. Cissé agé de 25 ans. Il est fraîchement revenu de Touba avant hier à bord d'une fourgonnette qu'il avait louée pour les circonstances contenant des légumes. Il est arrivé avant-hier et hier il est parti au marché de Darou Salam pour y vendre ses légumes. C'est là bas qu'il a senti que cela n'allait pas au niveau de sa santé et qu'il s'est rapproché du centre de santé de Darou Salam. Ainsi, lorsque les prélèvements ont été opérés, il a été isolé et ces prélèvements nous sont revenus aujourd'hui positifs…", a-t-il informé.



D'après l'autorité administrative, plusieurs contacts ont été enregistrés dans les deux villages c'est-à-dire à Thiékène et à Darou Salam. " Entre temps, le jeune homme a eu 26 contacts éparpillés à travers une vingtaine de familles. Il a aussi eu contact avec le personnel du centre de santé, notamment l'Icp et l'adjoint à l'Icp. Il a eu aussi des contacts avec des clients avec lesquels il marchandait pour vendre sa marchandise…", a-t-il ajouté.