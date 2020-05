Covid-19 / Cas communautaire du département de Nioro : 63 contacts recensés.

On en sait un peu plus sur les cas contacts du nouveau malade au covid-19 qui a été enregistré au village de Thiamène Walo, dans la commune de Taïba Niassène.



En effet, d'après une source, les autorités sanitaires on pu recenser 63 cas contacts dans cette localité qui sont aussitôt placés en confinement. Les résultats des prélèvements qui seront effectués, vont déterminer dans quelques heures leurs états de santé.



Pour rappel, le cas communautaire est un jeune homme venant de Dakar et qui aurait embarqué dans un camion pour rejoindre son village natal à Thiamène Walo.



S'agissant du patient qui a été enregistré dans le district sanitaire de Kaolack, ce dernier habite Kahone et s'était rendu à Dakar pour assister à une cérémonie de présentation de condoléances...