Covid-19-Bounkiling (Sédhiou) : Wandifa Dramé (Apr) met en garde le maire libéral Lamine Faty contre toute gestion partisane.

Wandifa Dramé de la mouvance présidentielle prévient le maire libéral de la commune de Bounkiling, Lamine Faty, contre tout favoritisme dans la distribution des kits alimentaires, dans le cadre de la lutte contre le covid-19.



À en croire M. Dramé, le maire s’est toujours distingué dans le passé, par son caractère partisan. À titre d’exemple, il cite la gestion des bourses familiales, l’octroi des terrains à usage d’habitation, l’emploi des jeunes et des femmes, les semences agricoles et les cantines du marché qui ont toujours été une nébuleuse et politicienne. « Il a toujours privilégié ses partisans du parti démocratique sénégalais (Pds), en laissant en rade les autres citoyens de la commune » a-t-il encore laissé entendre.



Interpellé sur ces accusations, Boubacar Sylla, le 1er adjoint au maire, (le maire titulaire étant absent du territoire national) de rétorquer : « Wandifa Dramé cherche des occasions pour calomnier, diffamer, dénigrer. Mais qu’il sache que la mairie de Bounkiling est citée en exemple en matière de bonne gouvernance par les autorités locales. »



Pour plus de transparence, Wandifa Dramé attire l’attention des autorités étatiques, particulièrement celle du ministre chargé du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye et du préfet du département, pour un contrôle rigoureux de la distribution de vivres à Bounkiling.



Selon M. Dramé toujours, le maire se la coule douce avec sa dulcinée en Espagne au moment où sa commune se débat contre le covid-19. « Le maire est incompétent et mangue d'ambition. Il n’a acheté que 300 sacs de riz d’une valeur de 4.500.000 francs pour plus de mille ménages et les seuls bénéficiaires ne seront que ses militants au détriment des autres », préviendra-t-il...