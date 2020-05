Covid-19 : Boun Abdallah Dionne révèle les raisons pour lesquelles le président Macky Sall a décidé de lever les mesures restrictives.

À travers la levée de certaines mesures restrictives dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, le président Macky Sall « vient encore de le démontrer » qu’il a « une écoute attentive et permanente des pulsions du peuple », selon Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le ministre d’Etat a fait allusion, dans un entretien paru dans Le Soleil, à la requête des sénégalais de la Diaspora relative au rapatriement des personnes décédées du Covid-19 à l’étranger.



« Aujourd’hui, les sénégalais dans leur grande majorité et dans toutes leurs composantes accompagnent (le) consensus autour du Président de la République et il faut s’en féliciter », assure Boun Dionne, par ailleurs, secrétaire général de la Présidence de la République. Si l’on en croit l’ancien Premier ministre, c’est à partir de cette « double posture de dialogue et d’écoute » qu’il faut analyser les nouvelles décisions prises par le Chef de l’Etat.



« S’il n’y avait qu’un seul mot à retenir du message à la nation du Président de la République, c’est bien le mot ‘’adaptation’’ », précise Mahammed Boun Abdallah Dionne. À ses yeux, les décisions prises par le Chef de l’Etat « fondent leur pertinence d’une analyse objective qui a impliqué des experts sénégalais de haut niveau ».



Ces spécialistes, dont les expertises ont été sollicitées, sont dit-il, « très au fait des réalités scientifiques, économiques et épidémiologiques ». Lesquels ont travaillé sur des scénarii et de la prospective, selon l’ex-PM.



« Leur conclusion a été que nous tournions à présent au tour du pic, la période à partir de laquelle il devrait y avoir de moins en moins de nouveaux infectés et de plus en plus de malades guéris. L’autre conclusion du groupe pluridisciplinaire des experts nationaux a été que le Covid-19 va continuer de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre au minimum », renseigne-t-il. «C’est sur la base de ces données critiques que le Président de la République a pris ces décisions courageuses », a-t-il ajouté...