Covid-19 : Aziz Ndiaye vient en aide plus de 800 familles.

En ces temps de pandémie, les couches les plus vulnérables sont les plus exposées. Des familles qui se battent tous les jours pour joindre les deux bouts et apporter à la maison de quoi se mettre sous la dent. Dans un élan de solidarité, Aziz Ndiaye a appuyé plus de 800 familles à Guediawaye, Mamelles et Foire... Chaque famille du riz, de l’huile « Jador » et des denrées de première nécessité. Un geste hautement salué par les populations qui n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de ce digne fils de la commune. Des prières ont été formulées à l’endroit du patron de « J’adore ». Dakaractu revient sur les moments forts de la distribution des vivres aux populations de Guediawaye par Abdou Aziz Ndiaye...