Covid 19 : Avec 6 cas enregistrés, le Comité départemental de gestion des épidémies corse les mesures.

Le Département de Rufisque compte officiellement six cas de personnes contaminées au Covid19. C’est ainsi que le Comité départemental de gestion des épidémies de Rufisque a pris des mesures fermes pour renverser la tendance, pis-aller vers l’éradication du mal. Aussi à partir de demain 13 avril 2020, tous les magasins et boutiques du marché central de Rufisque seront fermés, à l'exception des magasins qui vendent des denrées alimentaires jusqu'à 16h. Les quais de pêche resteront ouverts du lundi à samedi de 7 h à 18h, mais seront fermés les Dimanches. Le " market" ou marché portable a été lui fermé.



Selon la cellule communication du CDGE, les transports seront contrôlés systématiquement et le port de masque exigé dans tous les secteurs publics. La fréquentation collective des lieux de sport et des plages a été formellement interdite. Enfin, il a été demandé le respect du couvre- feu aux citoyens.