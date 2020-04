Covid-19 / Avec 10 cas dans la commune de Mermoz/Sacré-Cœur : Barthélémy Dias hausse le ton.

La commune de Mermoz/Sacré-Cœur, District Ouest, compte 10 personnes infectées de la Covid 19. Cinq dans la seule commune de Mermoz et qui ont finalement été guéries, sont retournées chez elles. La cité Keur Gorgui a eu aussi son lot de malades avec trois infectés qui ont aussi été guéris. Enfin les deux dernières personnes atteintes du coronavirus sont de Sacré-Cœur. L’une d’elle est d’ailleurs toujours retenue à l’hôpital selon le maire Barthélémy Dias. Aussi a-t-il annoncé dans « les vidéos de Barthélemy Dias officiel » la signature d’un arrêté municipal ce mercredi 29 Avril, et qui instituera le port du masque comme obligatoire dans toute la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Une mesure qui sera suivie d’un accompagnement puisque 50.000 masques ont été commandés par la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Il a indiqué aussi le souhait de la commune d’acquérir des kits de dépistage au niveau de la commune, afin de prévenir la menace due à la maladie.



Enfin, sur le même sujet, il a lancé un appel au Chef de l’Etat Macky Sall pour faciliter l’acquisition des masques au Sénégal. « Le Gouvernement français a décidé chaque jour de distribuer 500.000 masques au personnel sanitaire. Il faut prévenir même si l’aide alimentaire et une bonne chose » a-t-il fait savoir.



Sur la situation des talibés, le maire a renseigné qu’ils seront retirés de la rue et confiés au centre socio-culturel de Sacré-Cœur 1 (CLAC). Des denrées leur seront acheminés a dit Barth. Enfin, annonce-t-il, un centre équipé de matériel sera mis à disposition pour la mise en quarantaine des cas suspects dans la commune.



Un cas positif dans une société sise sur la VDN



Dans la même lancée, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a révélé qu’un employé d’une société qui se trouve sur la VDN a renvoyé tous les employés chez eux lorsque l’un d’entre eux a été testé positif au coronavirus. Une attitude irresponsable selon Barthélémy Dias qui suggère qu’il aurait dû les mettre en quarantaine. Aussi a-t-il demandé au Directeur de ladite société de mettre à leur disposition la liste de ses employés afin que les autorités compétentes puissent prendre les mesures idoines.