Covid-19 / Assouplissement des mesures : La ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal se félicite de l'oreille attentive du chef de l'État.

Ayant procédé ce mardi 12 mai 2020 à l’évaluation de la nouvelle situation née de l’assouplissement des mesures restrictives imposées par la pandémie liée au covid-19, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal déclare ce qui suit :



D'abord, elle se félicite de la démarche du Chef de l'Etat qui a bien voulu prêter aux revendications d'une frange importante de la population sénégalaise visant à l'assouplissement des mesures de restriction à fort impact économique, social et religieux sans lequel des troubles sociaux n’étaient pas exclus.



La ligue reste cependant convaincue que les avis médicaux et religieux évoqués

lors de la réunion de son conseil consultatif du 18/03/2020 et qui ont été à la base de la suspension des prières du vendredi et le maintien de l’ouverture des mosquées pour les prières quotidiennes sont toujours d’actualité d'autant plus que la propagation de la maladie est loin de s’estomper.



Toutefois, dans le respect de la décision prise par les pouvoirs publics d’autoriser la réouverture des mosquées tant pour les prières quotidiennes que celles du vendredi, la Ligue exhorte à l'observation des mesures préventives

suivantes:



- la prise en charge par les pouvoirs déconcentrés ou décentralisés, en partenariat avec les comités de gestion des mosquées, de la désinfection systématique et régulière de l'ensemble des mosquées sur tout le territoire national, plus particulièrement, celles se trouvant dans les zones touchées;



- le Renforcement de la vigilance quant à l'obligation du port de masque par tous;



- l’assistance aux mosquées pour la mise en place de dispositifs de lavage et de

désinfection des mains à l'entrée de chaque mosquée;



- la Fourniture aux comités de gestion des mosquées de thermo flashs pour la

prise de température;



- L’implication de tous les acteurs sociaux et au premier desquels les imams et prédicateurs aux efforts de sensibilisation sur la maladie et ses conséquences en leur assistance quant aux moyens requis en la matière;



- la nécessité de veiller à l’aération au maximum possible des mosquées autant pour celles qui disposent d’ouverture adéquates que pour celles qui n’en ont pas et qui ont besoin d’aménagements



- le renforcement de la sensibilisation des personnes présentant les symptômes de la maladie afin qu'elles s'abstiennent de venir à la mosquée et qu’elles fassent appel en toute responsabilité aux services médicaux appropriés pour éviter toute propagation de la maladie.



La Ligue prie Allah (SWT) de veiller sur le Sénégal, de préserver sa paix et sa

stabilité, ainsi que sur l'ensemble des pays de la Ummah et de l'humanité tout entière.