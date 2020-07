Covid-19 / Appui aux éleveurs : La FAO injecte 150 millions.

Lors du lancement du projet d'urgence d'assistance aux ménages pastoraux affectés par la Covid-19, ce lundi 27 juillet 2020 aux Sphères Ministérielles Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, le représentant résident de la FAO au Sénégal, monsieur Gouantoueu Robert Guei,, est revenu sur les engagements de la FAO à accompagner le gouvernement sénégalais. Selon lui, "la FAO a accordé une grande importance au secteur de l'élevage qui est un pilier fondamental de la politique de développement du Sénégal".



"La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans notre volonté commune de mettre en œuvre des actions pertinentes visant à renforcer la résilience des ménages pastoraux tout en poursuivant les efforts de sensibilisation afin de stopper la propagation de la covid-19, de soutenir les moyens de subsistance des producteurs affectés par la pandémie", a-t-il poursuivi.



Ainsi, 3000 ménages d'éleveurs vulnérables vont bénéficier de transfert d'argent pour améliorer leur pouvoir d'achat et leurs moyens de subsistance. Monsieur Gouantoueu Robert Guei d'ajouter que " 5000 tonnes d'aliment de bétail vont être mis à la disposition des populations vulnérables". Par ailleurs, Makhfouss Sarr, représentant des éleveurs, se félicite de cette initiative de la FAO et de l'État du Sénégal, à savoir le projet cash flow et la culture fourragère.