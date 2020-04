Covid-19 / Appui aux Motos Jakarta : « C’est un transport qui intéresse des milliers de jeunes ... Nous sommes en train de chercher des solutions » (Oumar Youm)

Avec la propagation de l’épidémie dans les régions du pays, les mesures sont de plus en plus sévères. Dorénavant la circulation des motos Jakarta est interdite dans certaines localités. Une décision qui va impacter des milliers d’emplois selon Omar Youm, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. « C’est un transport qui intéresse des milliers de jeunes qui sont dans le secteur parce qu’ils ont des habilitations. Nous sommes en train de voir comment régler cette question et essayer de trouver des solutions », dira-t- il. Ces jeunes peuvent cependant "compter sur l'État qui les a déjà pris en compte dans le cadre de l'aide alimentaire", a ajouté le ministre. Mais vu la situation actuelle du pays qui traverse une crise sanitaire sans précédent avec plusieurs secteurs qui sont dans la ligne rouge, les demandes ne sont pas moindres, selon toujours Me Youm qui s’est entretenu avec les acteurs du secteur ce 30 avril à Diamniadio.