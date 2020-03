Covid-19 / Angleterre : Le film de l'interpellation de l'international Sénégalais Baye Oumar Niasse.

L'attaquant d'Everton, Baye Oumar Niasse (29 ans), a été interpellé puis verbalisé par la police anglaise dans la nuit du jeudi 26 mars. Une interpellation motivée par le non-respect du confinement ordonné en risposte à la pandémie du Covid-19 au Royaume-Uni.





Selon The Sun, l'international Sénégalais a été interpellé alors qu'il conduisait son bolide sans ceinture de sécurité, avec un copain et deux filles à l'intérieur. Toujours selon le quotidien anglais, l'officier de police qui a procédé a l'interpellation du footballeur croyait avoir affaire à un citoyen lamda qui serait tombé en panne de voiture avant de se rendre compte de l'identité du mis en cause. Il lui aurait passé un savon en ces termes : « Vous êtes une honte ! En tant que footballeur de Premier League, vous venez de mettre tout le monde en danger. Que faites-vous ? C'est totalement embarrassant. " Une situation incompréhensible en ces temps où le Royaume-Uni est fortement touché par le Covid-19 (13.649 cas positifs, 759 décès.)



Une interpellation sans dommage collatéral puisque les deux jeunes sont finalement rentrés. Le sénégalais et son ami s'en sont bien sortis avec un simple avertissement verbal. Déjà en difficulté dans son club où il est indésirable, Oumar Niasse risque de compliquer la suite de sa carrière chez les "Toffees."



Le joueur sénégalaise avait signé à Everton pour 13,5 millions de livres sterling en provenance du Lokomotiv Moscou en 2016. Il a marqué huit fois en 31 matches...