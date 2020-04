Covid-19/Aide alimentaire : Plus de 53.000 ménages concernés à Tambacounda.

Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, a décidé de dégager une enveloppe de 69 milliards d'appui à l'aide alimentaire. Ainsi 8 millions de personnes sont concernées par cette aide à travers 1 million de ménages sur toute l'étendue du territoire national.

Dans la région de Tambacounda, qui compte 4 départements, ce seront 53.394 ménages qui bénéficieront de l'aide alimentaire. Parmi eux 40.358 ménages sont inscrits au registre national unique (RNU) et les 13.036 sont déclarés vulnérables au covid-19.

Dans la région, ce sont les département de Tambacounda, avec 26.971 ménages, et le département de Koumpentoum, 11.681 ménages, qui seront les plus touchés.

Cela s'explique par la taille démographique de ces deux localités qui regroupent près des 2/3 de la population globale de la région.

À noter également que la commune de Gathiary (Bakel), avec 100 ménages, est la moins touchée, et la commune de Tambacounda compte le plus de bénéficiaires avec 9.647 ménages concernés.