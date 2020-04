En parallèle au programme de résilience économique et sociale déployé par le president Macky Sall, le Grand Serigne de Dakar (Chef Superieur de la Collectivité Léboue) El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop a mis à la disposition des 12 « pinthes » de Dakar (Rufisque, Bargny, Toubab Dialaw, Bambilor, Pinthe Thieudeme, Pinthe Diecko, Pinthe Diender, Pinthe Santhiaba...), une aide alimentaire conséquente.



Une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de la politique de sensibilisation, de prévention et de soutien aux familles démunies et ou impactées par le Covid-19. C'est ainsi que les villages traditionnels de Dakar en passant par la zone des Niayes jusqu’à Thiès, ont reçu un important lot comprenant, des denrées alimentaires (riz-sucre-huile) et des produits antiseptiques (gel, savon, détergent...). Aucune localité de Dakar n’a été laissée en rade.



Par ailleurs, le 5ème vice-président de l’Assemblée nationale Abdoulaye Makhtar Diop compte poursuivre ses actions pour soutenir d’autres populations...