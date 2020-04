Covid-19/Aide alimentaire : 33.294 ménages seront concernés à Rufisque.

Comme annoncé par le chef de l'État, des ménages du pays bénéficieront de l'aide alimentaire. Dans le département de Rufisque, (région de Dakar) 33.294 familles seront ainsi concernées. Parmi ces ménages, 13.815 sont inscrits au registre national unique, (RNU) et 19.479 ménages sont répertoriés comme ménages vulnérables au covid-19.

La populeuse commune de Rufisque Nord compte plus de bénéficiaires, avec au total 6.748 ménages concernés et la commune de Sendou sera la moins servie avec seulement 167 ménages.

Pour rappel, une enveloppe de 69 milliards est dédiée à l'aide alimentaire. 8 millions de personnes sont concernées par cette aide pour 1 million de ménages ciblés.