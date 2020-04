Covid-19 / Aide à la Diaspora : Les malades, les familles, les étudiants, les ressortissants bloqués parmi les prioritaires.

Les ressortissants bloqués dans leurs pays d’accueil figurent parmi les premiers à bénéficier de l’assistance destinée à la diaspora. Ces derniers recevront entre 300.000 et 330.000 Fcfa pour faire face aux effets du Covid-19. Les familles des sénégalais décédés du Covid-19 également font partie intégrante de cette liste. Une enveloppe de 1.300.000 Fcfa leur sera accordée chacune. Les étudiants aussi sont du lot de ces prioritaires avec la rondelette somme de 135.000 Fcfa qui sera attribué à chacun d’eux.

Ces informations sont du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba qui prenait part, ce 24 avril, au lancement de la plateforme forcecovid19diaspora.sec.gouv.sn effectuée et logée dans les locaux de son ministère. Assisté par le secrétaire d’État aux sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba et son homologue sont tous deux revenus sur l’importance de cette plateforme numérique destinée à inscrire les ressortissants qui doivent bénéficier de l’aide accordée à la diaspora et estimée à 15 milliards Fcfa.