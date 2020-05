Covid-19 / Aide Alimentaire : Kaolack Nouvelle Vision enrôle plus de 200 familles, l'IEF de Kaolack, les conducteurs de Jakarta et les enseignants du privé.

Le président du mouvement Kaolack Nouvelle Vision( KNV) a choisi ce dimanche son fief, (Quartier Sam) pour procéder à la distribution de l'aide alimentaire destinée à plus de 200 familles, aux enseignants du privé et aux Jakartamen, ainsi que des masques au profit de l'inspection de l'éducation et de la formation( IEF).



Ainsi, Ahmed Youssouf Bengelloune a remis aux bénéficiaires des sacs de riz, des bouteilles d'huile et des masques pour participer à la lutte contre la Covid-19.

" Quelle que soit la nature et l’urgence du besoin, en cette période de crise sanitaire à la fois inédite et sévère, le terme solidarité revêt un sens tout particulier. C’est pourquoi, il nous plaît de remettre aujourd’hui des produits de première nécessité à 200 familles et un lot de masques destinés à l’Inspection d’Académie. Bien au-delà des militants, ce geste

symbolique vise les Kaolackoises et Kaolackois de tous bords, notamment nos frères et sœurs enseignants du privé dont les salaires sont restés impayés à cause du Coronavirus...", a-t-il informé.



Poursuivant, le président du mouvement Kaolack Nouvelle Vision d'inviter au respect des règles établies. "Certes les temps sont peu cléments, mais nous devons garder la foi. Prions ensemble pour que le Tout-puissant puisse nous gratifier de ses merveilles infinies. Prions pour que le virus qui sème panique et désolation puisse disparaître pour une reprise de la vie sociale et de l’activité économique. Au-delà des prières, nous devons aussi appliquer individuellement et collectivement les gestes barrières et respecter les règles élémentaires d’hygiène. Porter le masque, se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser le gel hydroalcoolique, éviter les déplacements et rassemblements non essentiels, c’est se protéger et préserver les autres!..."