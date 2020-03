Covid-19 / Afrique : 3.065 cas pour 76 morts à ce jour.

Si le nombre de personnes contaminées a atteint 492.603 cas, en Afrique, on compte à la date du 26 mars, 3.065 cas répertoriés dans 46 pays du continent. Selon les statistiques du site de veille du Covid-19 Africa, 76 morts et 169 malades guéris ont été recensés dans le continent africain alors que le bilan mondial fait état de 22.184 décès.



Les pays africains les plus touchés par l’épidémie du coronavirus sont l’Afrique du Sud avec 927 cas, l’Egypte qui dénombre 456 cas devant l’Algérie qui en totalise 302, suivie du Maroc avec 225 cas, la Tunisie 176 cas, le Burkina Faso 152 cas, le Ghana 132 cas, le Sénégal enregistre 105 cas et la Côte d’Ivoire totalise 80 cas...