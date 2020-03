Covid-19 / Accompagnement du secteur sanitaire : L’ADIE apporte sa contribution...

Dans une dynamique de lutter activement contre la pandémie du Covid-19, Cheikh Bakhoum, le directeur général de l'Agence de l'Informatique de l'Etat (ADIE) a apporté son soutien ce matin à l'hôpital du Samu Municipal de Grand-Yoff.



Il s'agit d'équipements sanitaires et de matériel de première nécessité. Concernant l'hygiène du personnel médical fortement exposé aux malades, des masques et autres protections ont été également mis à leur disposition. Une manière de mettre en exergue l'aspect prioritaire de la préservation de la santé des populations.



C'est en ce sens que le leader de la commune de Grand-Yoff a apporté une quantité importante de détergent, gels hydro alcooliques et masques FFP2 pour assurer la protection du personnel, mais également des patients de l'hôpital.

Il réitère ses félicitations et encourage à la sensibilisation et au respect des mesures préventives.