Covid 19 : Abdoulaye Vilane pour la suspension de toutes les manifestations qui occasionnent des rassemblements

Le porte-parole du Parti Socialiste Abdoulaye Vilane s’est prononcé sur la propagation du Covid19 au Sénégal. Et pour le député du Parlement de la Cedeao, il faut purement et simplement la suspension de toutes les manifestations qui occasionnent des rassemblements et contacts à risque. Il a par ailleurs joint sa voix à celles de tous ceux qui souhaitent, à l’image du Khalife Général des Mourides des contributions volontaires, « ce serait une excellente façon de mobiliser un effort de guerre ! C’est patriotique et responsable. Il faut cultiver les bons comportements », a t-il indiqué...