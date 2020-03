Covid 19 : Abdoulaye Diouf Sarr pense "États-Unis d'Afrique"

Le Ministre de la Santé a affirmé lors de la conférence de presse que "la question n'est pas seulement une question nationale."



Face à ce cas qui a été détecté au Sénégal, les partenaires des acteurs du système sanitaire, le système des Nations Unies dirigé par l'OMS se réunissent pour réfléchir à une réponse africaine sur la situation.



Dans la même foulée, le Maroc et la Tunisie ont détecté des cas de patients positifs au Coronavirus COVID 19 et ensemble avec l'État du Sénégal, ils travaillent sur l'élaboration d'un plan stratégique de riposte sur la base de ressources techniques et financières.



Il faut noter que ça va dans le sens de la déclaration du chef de l'État qui a donné des instructions claires aux ministères des finances et du budget.



Toutefois, le ministre de la santé s'est voulu rassurant à l'endroit du peuple sénégalais en annonçant que le cas déclaré est sous contrôle et ne présente aucun danger...