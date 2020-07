Covid-19 / Abdoulaye Diouf Sarr invite les dakarois à une responsabilité individuelle pour vaincre la maladie.

En procédant à la visite des foirails de Dakar, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a profité de son passage à celui de liberté qui est dans un des deux districts les plus touchés par la covid-19, pour lancer un vibrant message aux dakarois. Ainsi, il informe que 6000 des 8000 cas au niveau national sont dans la région de Dakar. Il précise que sur les 75% de la région de Dakar, plus de 56% se trouvent dans le département de Dakar. C’est pourquoi il réclame instamment aux Dakarois, le port permanent du masque. Une vaste opération communautaire sera lancée pour une sensibilisation sur le port du masque. Il a procédé à la remise de masques aux différents éleveurs du foirail de liberté 6. Une cérémonie qui a réuni le commandement territorial et la mairie de Dieuppeul-Derklé en présence des délégués de quartier et des Badiénou gokhs...