Covid-19 / Abdoulaye Baldé équipe les élèves et les enseignants pour une bonne réouverture des classes.

C’est à l’occasion de la remise du premier lot de 50 mille masques aux différents délégués de quartier de Ziguinchor que le maire a lancé un vibrant message à la population.



Selon Abdoulaye Baldé, malgré la recrudescence de la pandémie et et le taux de guérison noté à Ziguinchor, l’heure est au respect strict des consignes édictées par les autorités de santé. « Nous n’allons pas baisser la garde. Nous avons de bons résultats dans le cadre de la prophylaxie, nous avons saupoudré certains quartiers. Nous avons fait de l’éducation avant la propagation de la pandémie. Je pense que c’est l’ensemble de ces actions qui nous ont permis d’avoir ce résultat. Nous avons l’accalmie depuis trois semaines, pas de nouveaux cas. Nous avons une bonne posture sur l’échiquier national », note le maire.



Abdoulaye Baldé a profité de cette occasion pour annoncer l’appui de l’association des maires francophones en masques. C’est un lot de 50 mille qui sera distribué aux élèves et enseignants qui devront reprendre le chemin des classes le 02 juin prochain.



« Nous allons avec le service d’hygiène procéder au saupoudrage de l’ensemble des écoles élémentaires et secondaires de la commune. Nous allons encore distribuer les masques à ces élèves qui vont rejoindre les classes à partir du 02 juin à travers les 50 mille autres masques que nous avons déjà commandés », conclut Baldé.