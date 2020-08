Covid-19 : Aar Li Nu Bokk, Doy Na et Gno Lank annulent la marche prévue cet après-midi pour...

Le Collectif Aar Li Nu Bokk, Doy na et Gno Lank ont tenu ce vendredi 14 août 2020 une conférence de presse pour annoncer l'annulation de leur marche qui était prévue cet après-midi. Désigné comme porte-parole du jour, Guy Marius Sagna a accusé le pouvoir d'avoir voulu les mettre en mal avec les populations. " Nous avons subi une campagne de discrédit depuis que nous avons annoncé la tenue de cette marche jusqu'à la date d'aujourd'hui de la part de l'État du Sénégal", a fait savoir Guy Marius Sagna.



Avant d'ajouter que cette campagne vise à nous discréditer comme des irresponsables n'ayant aucun souci et aucune empathie pour le peuple sénégalais, notamment les malades du Coronavirus.



Pour lui, cette situation démontre l'incapacité de l'État de résoudre le problème des étudiants, des travailleurs et le problème des ruraux avec la privatisation de la gestion de l'eau, etc...



À cet effet, l'activiste invite le gouvernement à baisser la tension. Ainsi, il a tenu à clarifier que les organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait se tenir ce 14 août pour mobiliser davantage leurs troupes parce que la lutte va encore continuer afin de répondre aux demandes d'aide qui leurs viennent partout dans le monde.



Guy Marius Sagna précise qu'aux citoyens que même pour lutter contre le Coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'État afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage afin que l'État puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, mais également de renforcer les structures et les personnels de santé.



Et pour sortir des griffes de cette maladie, conseille Guy Marius Sagna, il faut vaincre cette peur du Covid-19 sinon cette pandémie risque de durer longtemps du fait de cette drôle de guerre que mène l'État contre le Coronavirus.