Covid-19 / 9e Forum mondial de l'eau : « Nous serons au rendez-vous » (Abdoulaye Sène, Directeur exécutif )

La pandémie de la covid-19 a fini d'installer un doute quant à la tenue du 9e Forum mondial de l'eau prévu à Dakar en Mars 2021. En effet, la covid-19 qui a fini de perturber le calendrier diplomatique de tous les États, risque aussi de perturber le 9e Forum de l'eau, du moins dans la manière dont les autorités sénégalaises voudraient qu'il se tienne. Cependant, le comité déroule son calendrier et se dit prêt. Selon le directeur exécutif du Forum, M. Abdoulaye Sène, "nous serons au rendez-vous et nous sommes en train de nous y préparer. Maintenant la décision de report ou non sera prise par les autorités compétentes. Nous, notre responsabilité est d'être prêts et nous le seront", a t-il rassuré en marge de la signature du protocole avec l'Office national des Lacs et des Cours d'eau, tenue ce 26 Août 2020 à Diamniadio.