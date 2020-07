Covid-19 : 607 cas positifs au coronavirus à Thiès 3ème région la plus touchée par la pandémie.

Les résultats virologiques de la pandémie à coronavirus du jour dans la région de Thiès ont révélé que sur 379 tests réalisés, 32 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8 %. Dont (1) cas importé en provenance de l'AIBD et 31 cas contacts suivis par les services sanitaires.

3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. En outre, il n'y a eu aucun cas grave et aucun décès n'a été enregistré.

À ce jour, la région de Thiès compte 601 cas positifs. 207 ont été déclarés guéris, 10 décédés, un évacué à l'étranger, 61 en provenance de l'AIBD et transférés à Dakar et 317 patients sous traitement sont suivis dans des centres de traitement de la région.