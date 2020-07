Covid-19 : 4 cas positifs dont 3 issus de la transmission communautaire.

Ce samedi 25 juillet 2020, sur les 22 prélèvements reçus, 04 sont déclarés positifs. Et il s'agit de 03 communautaires et d’un contact dans la commune de Kaolack.



03 patients de Kaolack sont déclarés guéris dont 02 qui étaient hospitalisés à l'hôpital régional de Kaffrine et 01 au CTE de Kaolack. Ce qui porte d'ailleurs le nombre de cas guéris à 64. La région de Kaolack compte à ce jour 98 cas positifs et 09 décédés.



S'agissant de Kaffrine, y compris le cas communautaire qui a été enregistré hier, la région totalise 10 cas positifs. Parmi les 14 malades de Kaolack qui étaient internés au CTE de Kaffrine, 11 d'entre eux sont guéris et il ne reste que 03 patients qui sont d'ailleurs stables...