Covid-19 : 33 malades ont fugué à Kaolack.

L'information émane du gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, à l'occasion d'un point de presse tenu à la suite d'une caravane de sensibilisation et de distribution de masques.



Selon l'autorité administrative, 33 cas d'abandon ont été répertoriés dans cette zone. Et la plupart de ces patients qui ont fugué, étaient suivis à domicile. Une occasion pour lui de lancer un appel à leurs familles respectives afin que ces cas soient signalés et puissent être pris en charge par les services médicaux de la région.



Dans son discours, Alioune Badara Mbengue a aussi informé que 122 malades sont actuellement suivis à domicile. De son côté, la police a interpellé 587 personnes pour non-respect du port du masque...