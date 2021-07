Covid-19 : 308 cas positifs dont 11 décès enregistrés rien qu'au mois de juillet à Kaolack.

La propagation de la covid est devenue très inquiétante dans la région de Kaolack. Rien qu'au mois de juillet, Kaolack a enregistré 308 cas positifs dont 11 décès.



Actuellement, le centre de traitement des épidémies abrite 11 malades dont 2 en réanimation.



Ainsi, Kaolack a enregistré 1.965 cas positifs dont 1.675 dans le district de Kaolack, 121 à Guinguinéo, 95 à Nioro et 74 à Ndoffane.



Il y a eu au total 1.530 guérisons et 147 décès depuis le début de la pandémie.



Le gouverneur de Kaolack a, à cet effet, annoncé une campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 et le département de Nioro va accueillir ce week-end la délégation...