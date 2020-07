Covid-19 : 236 agents de santé infectés dont 5 dans nos centres de traitement (Dr Abdoulaye Bousso)

L’épidémie de Covid-19 vient de boucler ses 4 mois de présence au Sénégal. Cette maladie qui avait entraîné l’état d’urgence dans le pays, continue d’infecter les personnels de santé. Le nombre d’agents de santé infectés qui était estimé à 136, il y a quelques semaines, est aujourd’hui chiffré à ‘’236 infectés’’. Une infection qui serait chopée dans les structures de santé et dans la communauté’’, a révélé le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous).



Ce dernier, faisant le point ce jeudi 2 juillet 2020, a aussi fait état d’agents infectés dans nos centres de traitement. Ils sont au nombre de 5 et sont à présent pris en charge, a rassuré le directeur du Cous.



Une occasion qu’il a mise à profit pour tenter de rassurer les populations tout en les appelant à ne pas baisser la garde face à l’épidémie de la Covid-19. ‘’La situation est préoccupante, mais le Sénégal ne constitue pas une exception dans le monde. À l’échelle mondiale, la maladie est en train d’évoluer. Et puis toutes les prévisions au départ ne se sont pas réalisées’’, a dit le Dr Bousso. Selon lui, ‘’l’ensemble des mesures qui étaient prises et l’engagement des populations aident à freiner cette propagation. On pourra avoir une meilleure prise sur la maladie si nous continuons à respecter les mesures barrières.’’