Covid-19 : 23 cas graves dont 18 à Dakar pris en charge (Samu)

Concernant les appareils respiratoires, il a assuré que ‘’les autorités sont en train de faire des commandes et que tous les efforts sont en train d’être faits pour apporter une réponse qui sied à la prise en charge de ces graves’’. Invite a été également faite par le chef du Samu aux malades souffrants des autres pathologies de respecter les rendez-vous à eux prescrits et d’aller vers les structures de santé.

Le Service d'assistance médicale d'urgences (Suma) a fait son bilan, deux mois après la présence du Covid-19 au Sénégal. Le Pr Mamadou Diarra Bèye, chef dudit service a fait le rapport d’activités du Samu qui, d’après lui, ‘’a reçu 1 112 alertes’’. Ainsi, précise-t-il, rien qu’à Dakar, ‘’plus de 500 transferts ont été effectués depuis le début de l’épidémie. Une occasion qu’il a mise à profit pour annoncer le nombre de transfert de cas graves.‘’À ce jour, le nombre de cas graves pris en charge au niveau national s’élève à 23 cas. Dont 18 à Dakar et 5 dans le reste du pays. Et à ce jour, il y a 4 patients au service de réanimation : 1 à Fann et 3 au niveau de l’Hôpital principal de Dakar’’, a dit le Pr Bèye.Celui-ci, lors de la présentation faite ce matin, devant le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en charge de la Santé et de l’Action sociale, en a profité pour lancer ‘’un message aux populations, pour la continuité des efforts de prévention surtout : L’augmentation des cas va aller de pair avec la hausse du nombre de cas graves. Jusqu’ici 50% de mortalité a été noté dans la prise en charge de ces cas graves que cela soit chez nousque cela soit ailleurs’’, a-t-il annoncé en guise d’avertissement.