Covid-19 : 15 cas positifs en 24 heures.

La Covid-19 poursuit tranquillement sa percée dans la région de Kaolack. En effet, ce jeudi 24 décembre 2020, 15 prélèvements sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas communautaires du district de Kaolack, 01 de Guinguinéo et 05 contacts de Kaolack.



La situation est plus qu'alarmante. Et si la courbe continue d'évoluer ainsi, les autorités devront prendre le taureau par les cornes en exigeant davantage le respect des gestes barrières...