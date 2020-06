Covid-19 : 14 contacts provisoirement recensés après le cas communautaire enregistré hier dans la commune de Kaolack.

Selon les informations de Dakaractu, le cas positif d'hier issu de la transmission communautaire est bel et bien de la commune de Kaolack. Contrairement aux nouvelles annoncées hier soir, indiquant que ce le patient habite dans une autre localité dans le département de Kaolack, Dakaractu révèle que le malade est certes originaire de Nioro Alassane Tall, mais il est comptabilisé comme étant un malade de la commune de Kaolack et non d'une autre zone.



D'ailleurs, ce dernier, commerçant au marché de Kaolack, habite dans l'une des cités religieuses de la ville de Mbossé. Depuis hier, 14 cas contacts ont été provisoirement recensés auprès de ses proches. Ce nouveau cas positif vient ainsi allonger la liste des malades de la région de Kaolack qui passe désormais à 23 cas dont 11 guéris...