Covid-19 / 12 nouveaux cas à Goudiry : Heureusement que le Gouverneur de Tamba avait vu venir...

Avec douze (12) nouveaux cas confirmés ce 16 Mai 2020, la région de Tambacounda compte désormais 21 malades du covid-19, tous localisés dans le seul département de Goudiry, et se trouvent être des contacts du 1er cas testé positif, au village de Kane Hambé. Un village d'environ 300 habitants. Tous en sursis, tous de potentiels porteurs du virus.

Dans une tribune à la presse, nous disions récemment, que pour une bonne gestion de la pandémie, il nous fallait des chefs. Que nous avions besoin d'un chef d'État et non d’un Président de la République. Que dans nos régions, nous avions besoin de chef d'exécutifs régionaux. À Tambacounda, le chef de l'exécutif régional, M. Mamadou Oumar Baldé a agi en véritable chef de l'exécutif régional. Sinon, c'est par centaine et non par dizaines qu'on allait compter les malades du covid-19 à Tambacounda. Heureusement que dès l'apparition du 1er cas à Goudiry, le chef de l'exécutif régional, eut le courage de mettre en quarantaine tout le village et tout le département de Goudiry. Heureusement, que dans les jours qui ont suivi, il eut le courage d'interdire la circulation interdépartementale. S'il n'avait pas agi ainsi, le virus aller se propager dans la région, comme une trainée de poudre.

En outre, la multiplication des cas communautaires, exige de nos autorités plus de rigueur dans la gestion de la pandémie. Selon le professeur Seydi, "des mesures fortes doivent être prises", telles "le confinement partiel", comme il a été le cas à Goudiry...