Covid-19 : 03 cas positifs dont un voyageur entrant.

Selon le communiqué de ce mercredi 29 juillet 2020 de la région médicale de Kaolack, 14 prélèvements sont reçus et parmi ceux-ci 03 sont revenus positifs à la C-19.



D'après ce bulletin, il s'agit d'un cas communautaire et d'un contact dans la commune de Kaolack et le troisième est un voyageur entrant (testé positif) dans le district de Ndoffane.



Au total, 105 cas positifs sont recensés à Kaolack dont 64 guéris et 10 décédés...