Covid-19 : 02 Sapeurs-pompiers infectés à Touba... Une infirmière testée positive à Diourbel... Mbacké affiche la sérénité.

Dans le décompte d'hier, Touba et non Mbacké a enregistré 02 cas communautaires. Il s'agit de 02 sapeurs-pompiers infectés et comptabilisés maladroitement dans le compteur de la commune. Une précision de taille que vient de faire le district sanitaire de Touba. Ainsi Mbacké-commune demeure toujours sans nouveaux malades de covid-19 comme c'est le cas, d'ailleurs, depuis plus d'un mois.







De l'autre côté, le district avoue éprouver des difficultés pour situer géographiquement cette infirmière infectée qui vient récemment de Dakar, qui loge à Diourbel mais qui officie à Diakhao, dans la région de Fatick.







Dans le bilan de ce 1er juin 2020, seule Touba a ajouté à son compteur de nouveaux malades : 04 au total dont 03 cas contacts suivis par le service médical.











Bilan de ce jour : 01/06/2020







Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 04











- District Sanitaire de Touba



04 Cas Positifs :



03 Contacts



01 Communautaire







- District Sanitaire de Mbacké



00 Cas Positif



00 contact



00 Communautaire







- District Sanitaire de Diourbel :



00 Cas Positif



00 Contact



00 communautaire







- District Sanitaire de Bambey



00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire







- Guéri : 00







- Décès : 00