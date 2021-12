Les difficultés liées à la planification et au financement opérationnels, à la livraison des vaccins, ainsi qu’à la communication et à la participation communautaire, ont entravé les efforts d’élargissement de la vaccination dans certains pays africains. La réticence aux vaccins et la crainte des effets indésirables ou secondaires en ont apporté une couche. L’Oms et ses partenaires qui n’ont de cesse d'apporter leur appui aux pays pour intensifier, le déploiement, la distribution et l’utilisation des vaccins, craignent aujourd’hui d’enregistrer la perte de plus de 5 millions de doses de vaccins anticovid.



Ce sont, à ce jour, ‘’plus de cinq millions de doses qui risquent d’expirer d’ici la fin de l’année parce que leur durée de conservation était déjà courte au moment où elles ont été données’’, a relevé l’Oms, ce jeudi. Un des facteurs explicatifs de cette situation est aussi le faible taux de vaccination dans le continent. ‘’En Afrique, les taux de vaccination restent faibles. Seulement 102 millions de personnes, soit 7,5 % de la population, sont entièrement vaccinées. Plus de 80 % des habitants d’Afrique doivent encore recevoir une première dose de vaccin anti-Covid-19’’, a-t-elle prévenu.



À l’en croire, ‘’seuls cinq pays africains ont atteint l’objectif mondial fixé par l’Oms consistant à vacciner 40 % de la population de chaque pays avant la fin de 2021. Le Botswana pourrait devenir le sixième pays à y parvenir si son rythme de vaccination actuel est maintenu. Seuls trois autres pays africains disposent d’un approvisionnement en vaccins suffisant pour atteindre l’objectif, mais ces pays ne pourront pas le faire au rythme actuel de la vaccination’’.